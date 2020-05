​Chefe de facção em Madre de Deus é localizado em Ilhéus

O líder de uma facção que atua na cidade de Madre de Deus foi encontrado, na segunda-feira (18), no município de Ilhéus, região Sul do estado. Equipes da Cipe Cacaueira localizaram o criminoso através de informações do Draco, do COOPM, CPE, 17ª DT e 60ª CIPM.

Autor de pelo menos oito assassinatos de rivais e usuários de drogas entre 2012 e 2018, o traficante e homicida chegou a ser preso em maio de 2019, mas foi colocado em liberdade provisória no mês de dezembro.

Como continuava ordenando a venda de entorpecentes, a corrupção de menores, roubos, entre outros delitos, seguia sendo investigado pela Polícia Civil. Sabendo que ele poderia estar escondido no distrito de Vila Juerana, patrulhas da Cipe Cacaueira foram acionadas.

O criminoso foi localizado e na tentativa de fuga atirou contra os PMs. No confronto ele terminou ferido, chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu. Revólver calibre 38, munições, tabletes de maconha e celulares foram apreendidos.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Ilhéus.

Fonte |Secretaria da Segurança Pública da Bahia