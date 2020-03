05 vantagens de fazer investimentos a longo prazo

Grande parte dos cidadãos brasileiros não possui o hábito de se planejar financeiramente a longo prazo, especialmente por não estarem familiarizados com essa prática e nem terem tido contato com educação financeira anteriormente.

Porém, é importante saber como fazer isso e conhecer os tipos de inflação para manter um nível de estabilidade financeira evitando dívidas. Vale lembrar que esse tipo de investimento inclui aquelas modalidades em que o capital permanece por pelo menos cinco anos aplicado.

Para atingir o objetivo desejado é importante ser rigoroso com o plano estabelecido e seguir algumas dicas.

Como fazer um investimento a longo prazo

Primeiramente, o investidor deve ter um objetivo claro, ou seja, precisa saber em que ponto quer chegar e quais objetos deseja atingir. Somente assim é possível criar um planejamento adequado.

Isso significa ter um motivo claro que o levou a investir, bem como o valor que deseja atingir e o tempo em que pretende chegar nessa meta.

Uma boa escolha é dividir o capital entre mais de uma modalidade de investimento. Assim, o dinheiro estará seguro em caso de eventuais problemas financeiros no mercado e o risco do investidor será menor.

As taxas envolvidas ajudam a identificar o período de tempo ideal para o investimento. Lembrando que: quanto mais durar rendimento, mais o juros em cima desse capital vai favorecer; ao mesmo tempo que a inflação pode prejudicar em um período longo.

É preciso reavaliar o cenário econômico constantemente para saber se os parâmetros do investimento continuam favoráveis com o passar do tempo.

Vantagens de fazer investimentos a longo prazo

Com o planejamento adequado, um investimento a longo prazo traz várias vantagens. Alguns benefícios podem demorar para serem notados pelo investidor, mas esse recurso econômico ajuda muito.

1 – Possibilidade de tomar decisões seguras

Um investimento a longo prazo torna possível ter uma previsão da renda ao final de um determinado período, o que ajuda a escolher com segurança o que fazer em cada momento.

A partir da estimativa do montante, a pessoa consegue definir seus gastos, objetivos e prioridades com garantias seguras.

2 – Renda estável

Ao considerar um período longo, dificilmente as mudanças do mercado e da política vão atingir o investimento de forma profunda. Isso ocorre porque a economia volta a crescer e o rendimento não sente o abalo.

Assim, a renda possui maior estabilidade em relação aos investimentos de curto prazo.

Diferente dos investimentos de médio e curto prazo, casos em que o rendimento sofre uma interferência maior das oscilações do mercado.

3 – Juros compostos

Uma grande parte dos investimentos a longo prazo contam com os juros compostos para render.

Isso significa que a taxa de juros, em casos assim, incide em cima do valor total no momento do cálculo e não apenas sobre o capital inicial.

Dessa forma, o rendimento final é maior do que as modalidades em que se aplica o juros simples. Isso ocorre porque o juros simples é aplicado apenas sobre o valor inicial.

4 – Simplicidade

Os investimentos a longo prazo são simples e não é necessário um conhecimento profundo. Basta compreender o modelo ideal e elaborar um planejamento a ser seguido. Para isso, uma pesquisa sobre o assunto é o suficiente.

Em seguida é necessário apenas deixar o dinheiro aplicado e observar se há variações do mercado durante o período em questão.

5 – Rendimento

Um investimento a longo prazo possui taxas de retorno que costumam ser atrativas ao investidor mais conservador. Isso significa que elas resultam num montante final com um rendimento considerável, o que favorece o investidor alcançar seu objetivo planejado.

Quais taxas considerar ao realizar um investimento

Alguns parâmetros podem ser favoráveis ou não para o planejamento. As taxas mais importantes no momento de elaborar um investimento a longo prazo são os juros, a inflação e o imposto de renda.

O juros indica quanto o dinheiro investido vai render com o passar do tempo e ajuda a prever a qual será o montante em determinado período.

A inflação mostra se o resultado final de um intervalo de tempo possui mais ou menos valor dentro do mercado. Já o imposto de renda, é aplicado sobre o total de rendimento das aplicações em função da modalidade escolhida.

A importância de pensar no futuro

Embora não exista o hábito de se planejar a longo prazo em nossa sociedade, em parte devido a nossa cultura de gastos e deficiência na educação, esta organização é fundamental.

Com este comportamento preventivo evita-se dívidas desnecessárias, limitações financeiras, imprevistos econômicos e renda insuficiente.

Ainda é preciso mudar a mentalidade e o hábito cultural de criar condições apenas para o momento atual. Para isso é preciso se informar, conhecer o assunto e praticar diariamente essa mudança de pensamento.

Por | Ascom