Como anda a sua conexão com a internet, conheça alguns dados da ANATEL

De acordo com as prestadoras de pequeno porte (PPP) cadastradas na ANATEL, o número de assinantes de internet fixa em Itamaraju vem crescendo rapidamente. Atualmente totalizam aproximadamente 5.000 itamarajuenses a consumirem os serviços.

Outra característica marcante é que desde 2019 as Prestadoras de Pequeno Porte (PPP) passou a dominar o mercado monopolizado antigamente pela OI. Essas PPPs detém 3.737 assinantes enquanto a OI vem perdendo rapidamente seu clientes registrando em maio/2020 um total de 1.261 clientes.

No entanto, nem tudo é motivo de comemoração. Estudos da ANATEL mostram que em maio/2020, 4.952 assinantes apenas 509 utilizam conexão via FIBRA ÓPTICA, a tecnologia com maior capacidade de transmissão.

A maioria do assinantes (4.043 assinantes) ainda solicita conexões por meio de cabos metálicos, tecnologia que não entrega altas velocidades em longas distâncias. Porém essa realidade vem aos poucos se modificando visto que em janeiro/2020 apenas 105 clientes utilizavam fibra óptica. Em relação aos atuais 509 assinantes constata-se um aumento de aproximadamente 485%.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), nos últimos 5 meses tem crescido de forma exponencial as conexões cuja velocidade é superior a 34 Mbps, saindo de 342 em dezembro e alcançando 1.015 em maio.

Curiosamente que também voltou a crescer são conexões com velocidade variando entre 0,5 Mbps e 2 Mbps alcançando em maio 1.465 assinantes ante os 1.334 de dezembro/2019. Entre janeiro e maio desse ano a faixa de velocidade que mais perdeu clientes foi entre 2 Mbps e 12 Mbps, seguida da faixa entre 12 e 34 Mbps, enquanto que o intervalo de velocidades entre 0 e 0,5 Mbps continua com os mesmos 44 clientes.

Para se ter ideia da importância da velocidade de sua conexão para assistir a um vídeo na NETFLIX em 4K a velocidade mínima exigida é de 25 Mbps, dependendo da distância entre a casa do assinante e a central da prestadora, essa velocidade só é atingida por meio da fibra óptica.

Caso sua prestadora não ofereça um serviço de qualidade ligue para o telefone 1331 da ANATEL ou baixe o aplicativo ANATEL Consumidor e faça sua reclamação, rapidamente a sua prestadora concertará o problema para evitar a salgada multa aplicada pela referida agência reguladora.

Por | Dr.-Ing. Jessé Gomes