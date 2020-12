Deixe seu comentário. Interaja Você Também!

Na tarde terça-feira (21) e ao longo da manhã desta quarta-feira, policiais militares da 43ª CIPM, tendo à frente a Major Kelly Ravani, comandante da unidade, estiveram realizando a entrega, para crianças de bairros periféricos de Itamaraju, dos brinquedos que foram arrecadados com a campanha solidária de Natal “Doe um brinquedo e adote um sorriso”.

Trajando fantasias de personagens que povoam o universo infantil, policiais militares formaram uma verdadeira patrulha da alegria e passaram pelos bairros Canaã, Tassizão, Cristo Redentor, Promavera, Bela Vista, Liberdade, Urbis III, Itatiaia, São Bernardo e Conjunto Habitacional Vista Bela, distribuindo presentes e animando a criançada.

“Essa campanha solidária já é uma marca da nossa unidade nesse período do Natal e mais uma vez pudemos levar a alegria para milhares de crianças.

Estamos muito felizes com o sucesso dessa ação social, onde contamos novamente com a solidariedade do povo de Itamaraju que, confiando na Corporação, dirigiu-se ao quartel levando os brinquedos e até mesmo daqueles que, dado ao alcance das mídias sociais, também fizeram doações em meio à distância. Por isso, muito obrigado a todos!”, agradeceu a Comandante.