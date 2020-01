3ª fase do asfalto da rodovia Itamaraju/Jucuruçu será licitada em março, garante secretário

Em Salvador, onde cumpre agenda política buscando investimentos para Itamaraju, o pré-candidato a prefeito pelo PSD, Luiz Mário, visitou na tarde dessa terça-feira (14) de janeiro, o secretário estadual de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti, um dos principais nomes do primeiro escalão do Governo do Estado, a fim de viabilizar obras de infraestrutura para a cidade e cobrar a conclusão do asfaltamento da Rodovia BA 284, que liga os municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

A audiência foi agendada pelo deputado federal Paulo Magalhães (PSD), que participou da conversa.

Atendendo ao pleito do prefeiturável do PSD de Itamaraju, o secretário Marcus Cavalcanti informou que providenciará já para o mês de março o processo de licitação para contratação da empresa que realizará a terceira e última etapa da obra de asfaltamento da rodovia, que compreende aproximadamente 36km, do distrito de Pau d’Alho à sede do município de Itamaraju. “Luiz Mário veio me cobrar notícias da conclusão da estrada que liga Itamaraju a Jucuruçu. E nós vamos licitar até março a conclusão dessa estrada, do Alho até a BR-101”, confirmou o secretário em vídeo gravado e publicado nas redes sociais do pré-candidato. “Conversamos sobre uma série de outros investimentos que Luiz Mário pensa em para Itamaraju e que deverá será contemplado pelo governo do estado”, completou.

Paulo Magalhães avaliou como um grande sucesso a audiência com o secretário da SEINFRA. De acordo com ele, o governador Rui Costa e seu secretariado possui grande simpatia a pré-candidatura de Luiz Mário, pois vê nele a possibilidade de estreitar as relações políticas com o povo de Itamaraju facilitando a chegada de investimentos do Estado no município.

Por | Ascom