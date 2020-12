43ª CIPM é certificada pelo terceiro ano consecutivo no prêmio de gestão de Qualidade da PMBA

Na noite de terça-feira (15), a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em Itamaraju, recebeu, em Salvador, o certificado do Prêmio Polícia Militar de Gestão da Qualidade, edição 2020, em cerimônia presidida pelo Coronel Anselmo Brandão, comandante geral.

A 43ª CIPM foi certificada pelo terceiro ano consecutivo, após ter sido selecionada por ter preenchido os critérios estabelecidos pela Fundação Nacional da Qualidade, ficando entre as unidades da Corporação que obtiveram a pontuação necessária à certificação, onde avaliou-se as práticas implementadas pela unidade e o seu processo de busca pela gestão da excelência nos serviços prestados, nas esferas operacional e administrativa, com foco nos resultados.

“Estou muito feliz pelo fato da unidade ter sido certificada mais uma vez e na minha gestão à frente da unidade. Obviamente essa qualidade nos serviços prestados, reconhecida pela Corporação e principalmente pela população das cidades que integram nossa área de responsabilidade territorial, não teria sido possível sem a dedicação e o empenho diários dos homens e mulheres que integram as fileiras da nossa unidade. Logo, estão todos de parabéns mais uma vez!”, comemorou a Major Kelly Ravani.

Por | 43ª CIPM