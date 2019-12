43ª CIPM/Itamaraju é mais uma vez certificada no Prêmio de Gestão da Qualidade, em Salvador

Na noite de terça-feira (17), a Major Érica Cristina Evangelista Almeida, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, recebeu, em Salvador, das mãos do Coronel Anselmo Brandão, Comandante da PMBA, o certificado do Prêmio Policia Militar de Gestão da Qualidade, edição 2019, promovido pela Corporação.

A 43ª CIPM foi selecionada em face das ações realizadas na sua área de responsabilidade territorial, nas esferas operacional, administrativa e social, que a colocaram entre as 20 unidades mais bem pontuadas de toda a Corporação e que obteveram resultados que permitiram a certificação. Entre as certificadas, as três primeiras tiveram os seus nomes inscritos no livro de ouro da certificação da PMBA.

Antes do resultado final, uma comissão avaliadora do Prêmio esteve em visita à sede da 43ª CIPM, conhecendo a unidade e o trabalho realizado. A companhia tem se destacado na região do Extremo Sul pelos serviços prestados à comunidade e, pelo segundo ano consecutivo, obteve a certificação do Prêmio.

“Essa certificação é dedicada a cada policial militar da nossa unidade que diariamente contribui com a segurança das cidades de Itamaraju e Jucuruçu. Procuraremos melhorar cada vez mais para que, no próximo ano, a 43ª CIPM tenha o seu nome também inscrito no livro de ouro da certificação.”, comemorou a Major Cristina, dedicando a conquista à sua tropa.

Por | Ascom 43ª CIPM