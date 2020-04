43ª CIPM lança campanha de arrecadação de alimentos e álcool em gel nas cidades de Itamaraju e Jucuruçu

Na tarde desta segunda-feira (13), a Major PM Kelly Ravani, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, seguindo a diretriz da Policia Militar da Bahia, através do seu Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, fez o lançamento oficial da campanha “Você Pode Ajudar”, nas cidades de Itamaraju e Jucuruçu, integrantes da área de responsabilidade territorial da unidade.

Essa ação objetiva arrecadar alimentos não perecíveis e álcool em gel, que serão revertidos, respectivamente, em prol de famílias carentes, impactadas pelas medidas de prevenção ao Covid-19, e dos órgãos que atuam no serviço de emergência. Os interessados em colaborar com a referida campanha deverão entregar os alimentos não perecíveis e o álcool em gel no Quartel da 43ª CIPM, em Itamaraju, e na sede do 4º Pelotão, para aqueles que residem em Jucuruçu, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

“Dos donativos arrecadados, os alimentos serão revertidos para famílias necessitadas das duas cidades e o álcool em gel será destinado aos profissionais dos serviços de emergência e que atuam em hospitais. Para tanto, esperamos, mais uma vez, contar com o apoio da comunidade.”, disse a comandante.

Por | Ascom 43CIPM