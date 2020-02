ITAMARAJU | 43ª CIPM localiza carro e um suspeito de envolvimento no roubo à relojoaria

Na manhã do último sábado (15), marginais armados realizaram um roubo à Relojoaria Lanco, localizada no centro comercial de Itamaraju. Os criminosos renderam os funcionários da empresa e levaram relógios, cordões, anéis e dinheiro em espécie, tomando rumo ignorado.

Desde então, várias diligências tem sido realizadas por guarnições da 43ª CIPM , no sentido de localizar e prender os autores. Através de câmeras do sistema de videomonitoramento, descobriu-se que os marginais fugiram tomando sentido à cidade de Teixeira de Freitas, a bordo do veículo marca/modelo FIAT UNO- WAY, placa NYJ-0441, que havia sido roubado naquela mesma manhã, no referido município vizinho.

Em meio às diligências, no início da manhã de domingo (16), uma denúncia anônima deu conta de que os marginais estariam escondidos em uma fazenda que fica às margens da rodovia BR-101, em área do município de Prado, e que o veículo estava sendo conduzido por um funcionário da propriedade rural.

Então, guarnições de serviço deslocaram-se até o local, onde o funcionário confirmou que chegou a conduzir o veículo no interior da fazenda, porém negou ter participado do roubo e a dar qualquer informação sobre o paradeiro dos envolvidos no crime. Em seguida, os policiais militares localizaram o veículo incendiado, nas imediações da fazenda.

Diante dos fatos, a carcaça do veículo incendiado foi removida do local através de guincho, para ser apresentada à policia judiciária e o suspeito de envolvimento no crime foi conduzindo e apresentado ao Plantão Regional da Policia Civil, em Teixeira de Freitas, para prestar maiores esclarecimentos e adoção das medidas legais cabíveis.

Por | 43ª CIPM