43ª CIPM realiza a entrega de títulos de reconhecimento para policiais militares e personalidades

Na manhã desta quarta-feira (23), aconteceu no quartel da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar a cerimônia de entrega do título de “Policial Militar padrão”, do ano de 2020, para policiais militares que se destacaram no exercício da atividade policial ao longo ano, e do titulo de “Amigo da 43ª CIPM” para personalidades do município de Itamaraju que tem relevantes serviços prestados à unidade.

Na ocasião, foram contemplados com o título de Policial Militar Padrão do ano de 2020 o Tenente Givanildo Miranda do Amaral e o Soldado Robério Alves da Silva, respectivamente nas categorias “Oficial” e “Praça”, eleitos através de votação com a participação do efetivo da unidade.

Receberam o Título de “Amigo da 43ª CIPM”, das mãos da Major Kelly Ravani, comandante, as seguintes personalidades: o Sr. Gerson Carlos Ferreira Souto (Boré), o Sr. Nilton da Silva Fernandes (“Niltinho”), o Sr. Eduardo Almeida Dias e o Sr. Warlley Mota Moitinho.

Também foram agraciados com o referido título o Sr. Edson Rodrigues de Oliveira e o Tenente do Exército José Vitor de Abreu, comandante do Tiro de Guerra 06-025, ambos que não puderam participar da cerimônia por motivo de viagem.

“Parabenizo os dois policiais militares que foram democraticamente escolhidos para receberem o título de policial militar padrão, pois de fato representaram ao longo do ano o modelo de profissional a ser seguido pelos demais.

Parabenizo ainda os agraciados com o título de “Amigo da 43ª CIPM”, pois essa foi a forma que encontramos de agradecer e reconhecer por todos os momentos em que se mostraram como verdadeiros parceiros, apoiando a nossa unidade em ações que refletem na melhoria dos serviços que prestados à sociedade.”, disse a major Kelly Ravani ao fazer uso da palavra

Por | 43ª CIPM