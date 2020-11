43ª CIPM realiza reunião com candidatos para tratar da portaria da Justiça Eleitoral

Na manhã desta sexta-feira (06), aconteceu no Quartel da 43ª CIPM uma reunião do Comando da unidade com os candidatos a prefeito do município de Itamaraju e representantes, na qual se discutiu a aplicação da Portaria da n. 11/2020 da Juíza Eleitoral da 172ª Zona Eleitoral que proíbe para todos os candidatos, a prefeito e a vereador, a realização de carreatas, comícios, passeatas, adesivaços, cavalgadas, bandeiraços e a arregimentação de eleitores para visitas porta-a-porta, nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

Na reunião em questão, a Major Kelly Ravani, comandante da Unidade, flexibilizou, com a autorização da Juíza Eleitoral, a visita do candidato a residência, estando este acompanhado de no máximo duas pessoas ligadas à campanha, a fim de evitar aglomeração.

Os candidatos também foram informados que, no caso de denúncias de descumprimento da proibição contida na referida portaria e do quanto acordado, a Polícia Militar tomará as medidas legais cabíveis, acionando um preposto da Justiça Eleitoral, para que os envolvidos sejam encaminhados à Delegacia Territorial de Itamaraju.

Uma nova reunião reunião com os candidatos a prefeito de Itamaraju estará ocorrendo na próxima quinta-feira (12/11), às 14hs , na sede da 43ª CIPM, com a presença da Dr.ª Andrea Gomes Fernandes Beraldi, Juíza Eleitoral.

Por |43ª CIPM