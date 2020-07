A memória de gratidão

Louve ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhuma das bênçãos que Ele me deu. Salmo 103:2 BV

Você é bom de memória? Consegue guardar os contatos na sua memória ou assim como eu precisa sempre do auxílio da agenda eletrônica do seu smartphone? Amigos, cá para nós, quem aqui nunca esqueceu alguma coisa importante? A data de aniversário de alguém especial? Uma peça de roupa que gostava na casa de alguém em uma viagem? Um recado que pediram para você dá? Nossa memória é tão traiçoeira que por muitas vezes esquecemos coisas que deveriam ficar fixadas em nossa mente.

Os salmos sempre foram conhecidos por nós como louvores e músicas do povo de Israel. Mas um detalhe interessante é que além de louvores os salmos também são orações. Que belas orações! Você já passou pela experiência de se ajoelhar e orar um salmo? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Nesse salmo em especial, escrito por Davi, há uma linda oração expressa no verso 2. “Louve ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhuma das bênçãos que Ele me deu”.

Davi exalta a misericórdia de Deus, com o coração cheio de gratidão expressa seu louvor, mas na parte final do verso faz um pedido que me chama atenção: “Senhor não me deixe esquecer de nenhuma das tuas bênçãos, não me deixe esquecer tudo o que o Senhor fez por mim. ” Os resultados dessa oração seria um coração cheio de gratidão e confiança em Deus.

Acredito que essa oração seja propicia para nós nesses dias que estamos vivendo. Para um pouquinho aí onde você está e pense comigo. Embora as coisas não estejam como você gostaria, talvez nesses últimos dias você tenha dito algumas perdas, mas olhe para trás, para sua história, isso mesmo, olhe para tudo que Deus fez por você ao longo de toda sua jornada. Agora pense, será que mesmo em tais circunstâncias você ainda tem motivos para O agradecer? Muitos motivos, não é mesmo?

Agora continue pensando comigo. Quanto medo e pavor os acontecimentos dos últimos dias trouxeram para nós em relação nosso futuro. Quanta ansiedade e preocupação quando pensamos sobre o que virá no futuro. Mas falando do que Deus já fez em sua vida, me responda uma coisa: Quantas situações difíceis você passou? Quantas situações semelhantes ou até piores você suportou? E quantas delas você superou e pode com gratidão relembrar desses momentos? Sabe o que isso significa? Que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa que nos sobrevenha no futuro, e com Ele aconteça o que acontecer a vitória é certa.

COISAS PARA GUARDAR NO CORAÇÃO:

Seja grato a Deus por sua história. A gratidão manterá seu coração ligado ao coração de Deus. O Deus que cuidou de você no passado, cuida de você no presente, e esse mesmo Deus continuará cuidado de você no futuro também. O nosso Deus é maior que qualquer coisa que nos sobrevir. Apenas confie, Ele cuida de você.

DESAFIO:

Reserve um tempinho para ler todo o salmo 103, você encontrará muitos motivos para ser grato a Deus. Faça uma lista, ou quem sabe uma caixinha, da gratidão. Escreva sobre as bênçãos que Deus já lhe concedeu e se possível, leia todos os dias.

Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. WHITE (2013, p.316)

Por | Taciana Jamille

Acadêmica de Teologia da FADBA