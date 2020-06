A musa fitness revela também seu estado civil

Dayse Brucieri protagonizou mais um ensaio sensual. Na sessão de fotos, a musa fitness exibiu suas curvas e ainda deu dicas para um Dia dos Namorados inesquecível.

“O melhor a fazer é ficar em casa, já que estamos no meio de uma pandemia. Mas isso não significa que a data não possa ser inesquecível. Primeiro peça ou faça um jantar bem romântico que vocês dois gostem. No quarto, prepare o ambiente com pétalas de rosa. velas aromáticas, incensos, isso vai dar um ar místico.

Depois faça massagem, pode usar também comidas para incrementar, se vocês tiverem a mente aberta, que tal usar brinquedinhos?.

Faça amor sem pressa, capriche nas preliminares,”, disse a musa.

Dayse conta que não passará a data sozinha.

“Estou namorando. Primeiro ano que passo com ele e estamos nessa pandemia”, conta a gata, que faz segredo sobre o nome do felizardo.

Por | vhassessoria