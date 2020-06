A Volkswagen faz por meio de “live” a apresentação mundial do Nivus, crossover compacto desenvolvido no Brasil

A Volkswagen do Brasil apresentou nesta quinta-feira, 28 de maio, por meio de uma “live” em sua página na internet, o seu lançamento mais importante para o mercado brasileiro neste ano: o Nivus.

O marketing da marca alemã define o novo modelo como um CUV (Crossover Utility Vehicle) e afirma que ele inaugura um novo segmento, mas na prática o Nivus é um utilitário esportivo compacto com um estilo traseiro que remete aos cupês.

Alguns modelos na Europa já lançaram mão dessa estratégia a partir de utilitários esportivos existentes em seus

portfólios. No Brasil, no entanto, é uma novidade. Na apresentação, Pablo Di Si, presidente da marca alemã para o

Brasil e para a América Latina, destacou que o Nivus é o coração da chamada Nova Volkswagen. Para reforçar o

conceito de inovação, a fabricante apresentou ainda um novo logotipo para a região.

O Nivus estará disponível para a pré-venda no Brasil no final da primeira quinzena de junho e nas concessionárias do país no começo do segundo semestre. Na Argentina, iniciará sua trajetória no final deste ano, e em outros países da América do Sul, apenas no início do ano que vem. A fábrica de Pamplona, na Espanha, produzirá o modelo para o mercado europeu a partir do segundo semestre de 2021.

Produzido na fábrica Anchieta, no ABC Paulista, o Nivus é montado sobre a Estratégia Modular MQB, a mesmo do hatch Polo e do sedã Virtus, que permite ampla flexibilidade de construção graças aos parâmetros variáveis, entre os quais, a distância de entre-eixos.

O novo carro oferece espaço interno ideal para até cinco ocupantes. Tem 4,26 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,49 metro de altura e 2,56 metros entre os eixos. O porta-malas supera a maioria dos utilitários esportivos compactos do mercado, com capacidade para 415 litros.

Segundo a Volkswagen, esse benefício se deve a um design funcional a partir de uma carroceria em estilo cupê. A abertura da tampa do porta-malas pode ser feita por um dos botões virtuais da grande “vedete” do modelo, o sistema de infoentretenimento e de funções essenciais do veículo, o VW Play.

Com três versões de acabamento, o Nivus terá sempre o motor 200 TSI (turbo), da família EA211, de três cilindros, flex e injeção direta de combustível. O propulsor entrega até 128 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque abastecido com etanol, associado à transmissão automática de 6 velocidades.

O motor é produzido na fábrica de São Carlos (SP), que já voltou às atividades depois da paralisação imposta pela pandemia do coronavírus, bem como a fábrica Anchieta, e equipa atualmente os modelos Polo, Virtus e T-Cross. Conforme o plano de vendas da Volkswagen, o Nivus terá forte penetração no público jovem e ficará focado nos consumidores atuais de hatches e sedãs premium e de SUVs.

O Nivus foi desenvolvido inteiramente no Brasil e com clínicas feitas com clientes. Com ele, a Volkswagen está promovendo sua maior ofensiva de produtos na América do Sul. “O Nivus é um marco para a Volkswagen na nossa região. É o primeiro modelo desenvolvido no Brasil e que será produzido e comercializado também no mercado europeu, um dos mais competitivos do mundo.

Desde 2017, renovamos por completo o nosso portfólio, na maior ofensiva de produtos da história da Volkswagen na região. O Nivus também inaugura na América do Sul o nosso New Brand Design. É muito mais do que um novo logotipo. É uma atitude de marca, com novas cores, mais próxima das pessoas”, comemora Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Com linhas marcantes, o Nivus carrega no design uma das características que o diferencia dos utilitários esportivos compactos concorrentes. “Desde o início, definimos que o design do Nivus precisaria ser inovador, atraente e ao mesmo tempo funcional”, explica José Carlos Pavone, Head de Design da Volkswagen para a América Latina.

A queda rápida e fluida da coluna “C” (a traseira) é um dos destaques do estilo e que confere o seu jeito de cupê. “Na lateral, o Nivus tem um perfil de cupê bastante característico. As proporções e os volumes definem um caráter atlético e moderno”, acrescenta Pavone.

As rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho exclusivo e os protetores de para-lamas pronunciados contribuem para um conjunto com pegada esportiva e jovial, de acordo com o comandante do departamento de design da marca alemã.

“Os faróis são conectados com uma grade bastante dominante e com a linhas marcadas no capô, que definem o caráter robusto ao carro”, detalha Pavone, que deu início aos primeiros esboços do Nivus há cerca de quatro anos.

Os faróis, os auxiliares de neblina, as luzes de circulação diurna (DRL, daytime running light) e as lanternas são em leds e conferem uma identidade visual única para o Nivus, com iluminação eficiente em todas as condições de uso. Na grade, o novo logo da Volkswagen está mais simples e bidimensional.

Para os engenheiros da marca alemã, a parte traseira do Nivus é um dos destaques do produto, com um elemento horizontal unindo as lanternas, formando uma peça única e elegante. As lanternas começam na tampa traseira e se prolongam até parte da lateral. Em cima, um spoiler integrado à tampa traseira provoca um efeito de prolongamento do teto, um detalhe essencial para definir o estilo cupê e esportivo do Nivus.

Na “live”, a Volkswagen não entrou em detalhes técnicos como o preço de largada, que deve ficar em torno de R$ 85 mil, até o top de linha, por volta dos R$ 100 mil. Dentro da disputa interna por mercado, deverá existir uma diferença de cerca de R$ 5 mil para o T-Cross Comfortline em comparação ao Nivus mais completo.

Apesar de a fabricante fugir do assunto, o novo e moderno Nivus certamente “roubará” vendas do T-Cross, o primeiro SUV da Volkswagen produzido no Brasil e que chegou ao mercado bem depois dos utilitários esportivos rivais no país.

A Volkswagen acredita que a chegada do Nivus ao público em tempos de confinamento popular pela Covid-19 e fechamento parcial das concessionárias no país não será tão afetada. “Pela Realidade Aumentada e a VW Play App, será possível que o cliente leve o Virtus para sua garagem e faça um teste-drive virtual do carro, embarcando no interior do veículo e até trocando sua cor, conforme seu gosto, tudo por meio de um tablet”, promete Gustavo Schmidt, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

Em termos de segurança, o Nivus incorpora equipamentos até então disponíveis somente em veículos de segmentos superiores. Entre eles, o Detector de Fadiga, o Isofix e top-tether para fixação de cadeirinha infantil no banco traseiro, Kessy (abertura das portas e partida do motor sem contato com a chave), Controle Eletrônico de Estabilidade e auxílio de partida em rampas e câmera de ré.

O ACC (Adaptive Cruise Control) está entre os itens mais avançados do Nivus. Ele permite ao motorista ajustar a velocidade e a distância que deseja trafegar em relação ao veículo à frente. O sistema é capaz de acelerar e frear automaticamente.

O Nivus vem equipado com o AEB (Autonomous Emergency Brake), que, ao identificar o iminente risco de uma colisão frontal, freia o carro de maneira autônoma, evitando, em alguns casos, completamente uma colisão.

Lazer em alta

O VW Play é a “estrela da companhia”, inclusive sendo apresentado antes mesmo de o Nivus aparecer sem camuflagens para o público. A Volkswagen assegura que a central multimídia, totalmente desenvolvida no Brasil, oferece uma inédita experiência de usabilidade intuitiva.

Com tela de 10 polegadas de alta resolução, sensível ao toque, antirriscos e com botões virtuais, a plataforma adota não somente os mais modernos recursos de conectividade como também garante uma série de serviços e streaming.

Aliado ao painel digital (Active Info Display), cria duas grandes ilhas digitais no painel do Nivus. São duas telas de 10 polegadas (tamanho de um tablet) interligadas, oferecendo conectividade e entretenimento sem precedentes em um veículo dessa categoria. Trata-se de um “cockpit digital”, dotado de uma interface intuitiva e moderna, que pode ser comandada pelos botões no novo volante.

Junto com o Nivus, estreia ainda a VW Play App, uma loja virtual exclusiva para o cliente Volkswagen, para download de aplicativos direto pelo VW Play, com a mesma facilidade com que se baixa um aplicativo em um smartphone.

São 10 GB de memória (espaço suficiente para abrigar vinte e cinco vezes o tamanho do Waze, por exemplo) para download de uma série de Apps, uma parceria exclusiva com a Volkswagen. Estapar (estacionamento), Ubook (audiobook), Porto Seguro, Deezer (música), Waze (navegação) e IFood (delivery de comida) são alguns parceiros.

Em resposta provocativa à Chevrolet, que oferece Wi-Fi pago, a Volkswagen faz a pergunta via texto de apresentação do Virtus: “Se você já paga uma conta de celular ou de internet sem fio na sua residência, por que

ter outra conta para a internet do seu carro?”.

Assim, a Volkswagen habilitou o recurso de conexão com a internet do VW Play, por roteamento de celular ou por um Wi-Fi. Ao ser conectado, o sistema oferece as mesmas funções de um dispositivo de tecnologia, buscando músicas, baixando aplicativos e atualizando rotas no sistema de navegação.

Por | Daniel Dias AutoMotrix