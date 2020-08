Ação Integrada no combate ao Coronavírus é realizada no Bairro Marotinho

A Prefeitura Municipal de Itamaraju, segue dando continuidade ao plano de combate ao Covid-19. O Bairro Marotinho, recebeu a ação da Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social, realizando atendimentos a população.

Inúmeros atendimentos foram realizados sem enfrentamento de filas evitando aglomerações, agentes comunitários de saúde visitaram as residências orientando a população sobre os cuidados em relação ao covid-19.

Profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social, atenderam diversas famílias, ofertando orientações relacionada ao CadUnico, algumas famílias receberam o benefício eventual ofertado pela cesta básica.



Durante a ação profissionais da vigilância sanitária realizou vacinação antirrábica, a equipe destacou que breve será iniciada a campanha oficial de vacinação dos animais e novamente deverá voltar a comunidade citada.

O Secretário de Saúde Luiz Fábio, agradeceu o empenho dos profissionais que percorreram todos os bairros do município com ações de prevenção e combate, destacou a importância das recomendações enfatizadas para combater a propagação do vírus.

