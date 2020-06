AES Tietê contribui com a preservação da fauna e flora

Companhia é responsável pelo repovoamento de peixes, plantio de árvores nativas, monitoramento de animais silvestres e várias outras ações ambientais

Em 5 de junho celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e a AES Tietê exerce um papel importante na preservação dos ecossistemas do planeta. A Companhia promove várias ações que ocorrem em sua grande parte no entorno dos reservatórios de suas usinas hidrelétricas e complexos solares e eólicos, responsáveis por uma fatia importante da energia gerada para o País.

São nos municípios próximos às suas instalações que a Companhia atua na execução dos programas ambientais, como no plantio de árvores nativas, doação de mudas, ações de educação ambiental, na soltura de várias espécies de peixes, contribui para a preservação de animais, apoia apicultura entre outras iniciativas. A empresa investiu até agora, em 2020, cerca de R$ 6 milhões em ações ambientais.

Ainda neste ano, a Companhia foi responsável por repovoar os reservatórios com 2.500.000 alevinos – filhotes de peixe – que pertencem aos rios Tietê, Pardo, Mogi e Grande. As ações foram feitas em municípios que ficam no entorno dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas Água Vermelha, Nova Avanhandava, Promissão, Ibitinga, Bariri, Barra Bonita, Caconde, Euclides da Cunha, Limoeiro e Mogi Guaçu.

“Essas iniciativas não beneficiam apenas as cidades que ficam próximas às hidrelétricas, porque os peixes se distribuem ao longo dos reservatórios e rios”, afirma Odemberg Veronez, coordenador de Condicionantes de Licenciamentos da AES Tietê.

A AES Tietê também faz o trabalho de monitoramento para preservação da fauna terrestre nos arredores de seus empreendimentos. Em parceria com o Instituto Pró-Carnívoros e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP), a Companhia monitora onças-pardas e lobos-guarás, por meio de armadilhas fotográficas, e de coleiras de rastreamento por satélite. Além das onças e dos lobos, as armadilhas fotográficas ainda registram várias outras espécies da fauna nativa brasileira.

Em Anhembi (SP), a AES Tietê já construiu em parceria um apiário, que está em funcionamento. Neste ano ainda estão programadas a instalação de outros seis, em outras localidades. As abelhas, além de produzir mel, são responsáveis por polinizar plantas e, consequentemente, pelo reflorestamento natural. Além disso, a Companhia foi responsável pela produção de 522.878 mudas de árvores e pelo plantio de 118,53 hectares em 2020

Nordeste

No interior da Bahia, a AES Tietê promove iniciativas ambientais na região do Complexo Eólico Alto Sertão II. Por lá, a companhia realiza um trabalho de recuperação das áreas que foram utilizadas no período de implantação do complexo eólico, como área de empréstimo, bota fora e canteiro de obra, utilizando metodologias de melhoria das condições do solo, com adubação verde, utilização de cama de frango, semeadura direta (coleta realizada no entorno das áreas) e plantio de mudas nativas.

Estas áreas estão localizadas nos municípios de Caetité, Guanambi, Igaporã e Pindaí.

Pacto Global

O compromisso da AES Tietê com questões ambientais está cada vez mais abrangente. No último dia 19, a AES Tietê se uniu a mais de 150 empresas no mundo numa declaração pública com o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), que reafirma seus compromissos baseados na ciência para alcançar uma economia resiliente. O objetivo do manifesto é zerar a emissão de gás carbônico até 2050 e incentivar os governos a corresponderem a essa ambição em seus esforços de recuperação econômica.

A proposta é reforçar a importância de os governos de todo o mundo se alinharem a suas políticas de forma a aumentar a resistência a crises futuras, com esforços para manter o aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

A AES Tietê é uma companhia que gera energia exclusivamente a partir de fontes renováveis, ou seja, não fósseis. A empresa estabelecerá metas de reduções de emissões de gás carbônico – fora das áreas operacionais, pois estas não emitem poluentes prejudiciais à natureza – fundamentadas em critérios científicos para os próximos dois anos.

Sobre a AES Tietê

A AES Tietê atua como uma plataforma integrada de energia renovável com soluções customizadas de acordo com a necessidade de seus clientes. Está entre as maiores companhias privadas de geração do Brasil, atuando no país há 20 anos.

O Centro de Operações de Geração de Energia (COGE), localizado em Bauru (SP), é o mais tecnológico do país e opera remotamente todos os ativos da companhia. No portfólio, composto por geração hídrica, solar e eólica, estão nove usinas hidrelétricas e três pequenas centrais hidrelétricas, dois Complexos Solares, Guaimbê e Ouroeste, em São Paulo, além do Complexo Eólico Alto Sertão II, na Bahia. Recentemente, a companhia anunciou investimento na construção do Complexo Eólico Tucano, também no estado da Bahia.