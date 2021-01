ALCOBAÇA | Capoeirista é perseguido e morto à tiros

O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (15), na BA-290, no trecho entre Alcobaça e Teixeira de Freitas.

George Conceição (48 anos, de Alcobaça) foi alvo de uma execução, com uso de arma de fogo. Os criminosos fugiram sem deixar pistas.

No corpo foram encontradas várias perfurações (cabeça, boca e costas). Morador do bairro Farol, em Alcobaça, ‘George do Peixe’ seguia para Teixeira de Freitas, onde comercializava peixes.

Ele estava montado numa motocicleta (Honda/GC, cor preta), que puxava uma carretinha carregada com isopor cheio de pescados. Atingido mortalmente, perdeu o controle da moto e caiu já sem vida, às margens da pista.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda tentaram prestar os primeiros socorros no local, sem muito o que fazer.

A polícia segue investigando a motivação e a autoria do crime.

Por | Primeiro Jornal