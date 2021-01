ALCOBAÇA | Comerciante é assassinado a tiros dentro do carro

A polícia Civil segue investigando o assassinato de um comerciante do ramo de peixaria do município de Alcobaça, ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (21), no bairro São Pedro.

Conforme informações, o comerciante identificado por Batista Silva Soares (50 anos), conhecido popularmente por “Batista do peixe”, teria deixado sua peixaria e foi alvejado por pelo menos três tiros dentro do seu carro enquanto trafegava por uma das ruas do referido Bairro. O assassino teria se aproximado do carro e efetuado os disparos. Após a ação criminosa o atirador teria deixado o local em disparada utilizando um veículo.

A polícia foi comunicada e chegou a realizar rondas nas imediações, mas nenhum suspeito foi preso. O corpo de Batista foi removido e encaminhado ao IML para a realização de exames de necropsia.

As autoridades policiais seguem investigando a autoria e motivação do crime.