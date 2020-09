ALCOBAÇA | Trabalhador rural é morto a tiros em fazenda

Na noite do último domingo (30), um trabalhador rural foi morto a tiros numa fazenda, no distrito de Sossego, zona rural do município de Alcobaça.

A vítima trata-se do mineiro Alessandro Fernandes Pessoa (34 anos), que conforme informações passadas a polícia o mesmo estaria em uma residência fazendo o serviço de reparo de uma geladeira, quando um indivíduo armado chegou no local e efetuou os disparos.

Com a gravidade dos ferimentos, Alessandro veio a óbito no local. As autoridades policiais foram notificadas e o delegado Júlio Telles autorizou o levantamento cadavérico que foi realizado pelo servidor público Anderson Barbosa.

O corpo foi encaminhado ao IML de Itamaraju. A polícia segue ouvindo testemunhas a cerca do caso. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.