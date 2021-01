ALCOBAÇA | Traficante e suspeito de homicídio morrem em confronto com o PETO

Dois homens morreram após trocar tiros com policiais do PETO nesta quarta-feira (06), no distrito de São José de Alcobaça.

De acordo com informações, policiais militares do PETO foram atender uma denúncia, onde informava que dois homens estariam escondidos no distrito e seriam suspeitos de ter participação em um homicício na cidade de Alcobaça.

Ainda de acordo com informações, os suspeitos estavam vendendo drogas na comunidade, e quando avistaram os policiais, efetuaram vários disparos de arma de fogo na direção da guarnição.Houve confronto e os suspeitos foram atingidos e levados para o Hospital de Alcobaça, mas não resistiram.

Um dos suspeitos era apontado como responsável pelos assaltos nas comunidades de Itaitinga, Pouso Algre, ambas no município de Alcobaça.

Os corpos serão removidos para o IML local de Itamraju, onde aguardarão reconhecimento por partes dos familiares.

Informações | Sulbahianews