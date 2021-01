ALCOBAÇA | Uma pessoa morre em grave acidente, outras ficam feridas

Um trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (12), matou uma pessoa e deixou outras feridos na rodovia estadual BA-001 próximo de Alcobaça.

A colisão frontal ocorreu entre os municípios de Alcobaça e Prado, envolvendo um utilitário FIAT Strada e um veículo de passeio modelo GM Cruze.

Com forte impacto um dos ocupantes do veículo de passeio sofreu graves ferimentos e morreu no local. Outros 3 passageiros do mesmo carro foram socorridos pela equipe do SAMU e encaminhados para unidade médica na cidade Alcobaça.

O utilitário era ocupado somente pelo condutor que também recebeu os atendimentos da equipe de saúde.

As autoridades policiais foram informadas sobre o acidente um levantamento cadavérico foi autorizado, seguido da remoção para o IML.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. Mas a polícia deverá apurar as causas do acidente.