ALCOBAÇA | Vereador Izenil busca investimentos para a região de São José

Eleito pelo PT (Partido dos Trabalhadores) no último pleito municipal, o vereador Izenil Miranda se reuniu na noite deste sabado (16) com os moradores do distrito de São José de Alcobaça e de comunidades circunvizinhas para debater as ações do seu primeiro mandato. No encontro, foi eleito um conselho político composto por 22 representantes da sociedade para acompanhar os trabalhos do parlamentar.

O vereador anunciou que pretende realizar ainda em janeiro na localidade uma audiência pública envolvendo o prefeito Zico de Baiato (PROS) e secretários municipais para expor as necessidades da população e propor investimentos na região.

Os representantes do conselho irão apresentar no encontro uma pauta de reivindicações que inclui a abertura de poços artesianos nas comunidades, melhorias no abastecimento de água, construção de casas de farinha e uma mini UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Faz parte também da agenda do vereador reuniões com comerciantes, visando o fortalecimento do setor e a geração de emprego e renda.

E junto ao comando da Policia Militar em Alcobaça, Izenil irá propor reforços na segurança pública e a aquisição de uma viatura policial para o distrito de São José para efetuar rondas permanentes.

Agenda na capital

Com a presença dos assessores da deputada Marial del Cármen (PT) para o extremo sul Ernane Souza e Adilton Eugênio, o vereador Izenil irá se reunir na próxima quinta-feira (21) em Salvador com secretários do governo estadual, onde também serão reivindicadas ações para o município de Alcobaça.

Na reunião deste sábado, que teve a participação de Ernane Souza, Izenil Miranda destacou o empenho de del Cármen e do deputado federal Nelson Pellegrino (PT) na aquisição de investimentos para o município, através de emendas parlamentares. Uma das emendas destina à comunidade de São Bernardo um trator equipado que irá facilitar o trabalho dos pequenos produtores rurais.

Por Domingos Oliveira