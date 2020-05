Ao vivo: NASA lança missão histórica no Cabo Canaveral

Diretamente do programa espacial da NASA, poderá assistir ao vivo o lançamento do foguete pela agencia Americana (NASA) em exploração do universo para aprender como descobrimos nosso planeta natal.

Na transmissão da NASA informações do programas educacionais e de relações públicas, programados regularmente, como cobertura de missões, eventos (caminhadas espaciais, entrevistas com a mídia, transmissões educacionais), conferências de imprensa e lançamentos de foguetes.