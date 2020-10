Apoiadores lotam Centro do Idoso de Itamaraju em apoio a reeleição de Super Gil

Na tarde do último domingo (25), o vereador e candidato a reeleição Isaac Super Gil realizou um grande encontro de amigos e apoiadores da sua candidatura.

O evento aconteceu no Centro do Idoso, localizado no bairro de Fátima em Itamaraju, o encontro tinha tudo para ser adiado, uma vez que o clima de fortes chuvas vinha ocorrendo durante toda semana e permaneceu no domingo.

Em uma demonstração de grande apoio popular, o encontro aconteceu mesmo diante da chuva e não só isso, mas o espaço do Centro do Idoso ficou lotado, pessoas tendo que ficar em pé e permanecendo por várias horas, o clima foi de muita alegria, a maioria dos secretários estiveram presentes, além do prefeito e candidato a reeleição Marcelo Angenica e seu candidato a vice prefeito Dalvadisio Lima.

Super Gil durante sua fala, bastante emocionado, agradeceu a cada pessoa presente no encontro, pessoas que ele tem o privilégio de conviver no dia a dia do seu mandato, acolhendo as demandas e dando e recebendo apoio, criando um laço estreito de amizade e até familiar com todos. Isaque Ribeiro, popularmente conhecido como Super Gil tem relevantes serviços prestados a cidade, tantos nos distritos, quanto nos bairros da cidade, nas sessões da câmara de vereadores diversos pedidos de providência foram enviados ao executivo, a maioria acolhidos pelo prefeito, a exemplo de construção de praças, pavimentação de ruas, construção e reforma de escolas e quadras.

O prefeito e o vice em suas falas elogiaram muito o vereador, pela sua dedicação e emprenho em servir a população, fazendo um mandato popular, sempre pensando em servir aqueles que mais precisam, as pessoas mais humildes, que necessitam de um cuidado a mais por parte do poder público municipal.

Por | Ascom