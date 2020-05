Apresentador Raul Gil é operado após sofrer acidente doméstico

Raul Gil, de 82 anos, encontrava-se estável até a noite de sábado (2) e respirando sem ajuda de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde está em observação, após ser operado no dia anterior no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Na sexta-feira (1º), o apresentador de televisão foi internado no local, onde passou cirurgia para retirar sangue perto do pulmão em razão de um acidente doméstico que teve em 12 de abril. Na queda, sua costela acabou perfurando o órgão.

As informações são da assessoria de imprensa do hospital e do SBT, emissora onde Raul trabalha e tem um programa com seu nome. Ainda não foi divulgado o boletim médico deste domingo (3).

“O paciente encontra-se estável e respirando sem uso de aparelhos. Permanece em observação na UTI”, informa nota da comunicação do Einstein, divulgada no sábado. De acordo com a nota, Raul foi “submetido a uma cirurgia para correção de hemotórax”.

“Ele teve um hemotórax por perfuração da costela”, explicou a assessoria do SBT.

Raul ficado internado de 12 a 20 de abril no Einstein por causa das complicações de saúde que teve devido à queda em casa. Em seguida recebeu alta médica, mas retornou ao hospital na sexta para ser operado. A cirurgia foi para drenar o sangue da pleura, membrana que recobre o pulmão.

“[Ele] deve sair da UTI nos próximos dias e está passando bem, assistindo TV e conversando com os familiares por telefone”, afirmou ainda a assessoria neste sábado (2).

No dia 22 de abril, Raul Gil postou um vídeo em suas redes sociais agradecendo as orações e o apoio dos fãs e colegas após a queda que teve em sua residência.

“Quero agradecer a atenção de todos, a preocupação. Eu não pensei que era tão querido nesse país. […] Muito obrigada pelas orações. Se Deus quiser, estou de volta”, escreveu no Instagram.

