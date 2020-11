Autoridades da Justiça e da Segurança Pública se reúnem com candidatos a prefeitos de Itamaraju e Jucuruçu

Na tarde de quinta-feira (12), aconteceu na sede da 43ª CIPM/Itamaraju uma reunião que contou com a participação de representantes da Justiça Eleitoral, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e dos candidatos a Prefeito dos municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

A Dr.ª Andrea Gomes Fernandes Beraldi, juíza da 172ª Zona Eleitoral, que presidiu a reunião, reafirmou a necessidade de observância por parte dos candidatos da Portaria nº 11/2020 – 172 ZE, através da qual proibiu nas suas cidades, em face da pandemia, a realização de comícios, carreatas, passeatas, bandeiraços, adesivaços, etc, e que não foi revogada pela Resolução Administrativa nº 39/2020, do TRE.

A juíza eleitoral falou da fiscalização que haverá no dia da eleição no sentido de prevenir boca de urna, transporte ilegal de eleitores, e da responsabilização de candidatos que jogarem “santinhos” nas ruas. Também foi proibida nos dois municípios a realização de festas por parte dos candidatos que saírem vencedores do pleito, sendo autorizada apenas uma carreata, após o resultado, desde que, ao término da mesma, as pessoas se dispersem para que não haja aglomeração.

Por | Ascom