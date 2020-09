Autoridades discutem medidas de fiscalização e segurança nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu, nas eleições 2020

Na manhã desta sexta-feira (18), autoridades que atuam em Itamaraju e Jucuruçu reuniram-se, através de videoconferência, com o objetivo de alinhar ações voltadas para a garantia do cumprimento da legislação eleitoral e para a segurança das Eleições 2020, nos dois municípios.

A reunião foi presidida pela Dr.ª Andrea Gomes Fernandes Beraldi, juíza eleitoral da 172ª zona eleitoral, que abrange os municípios mencionados, e contou com a participação da Dr.ª Mariana Araújo Libório, Promotora de Justiça, do Sr. Adenilson Antônio Lopes , Chefe do Cartório Eleitoral, da Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, do Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, do Tenente Givanildo Amaral, Chefe da Seção de Planejamento Operacional, e do Subtenente Cesar Souza Santos, comandante do Policiamento no município de Jucuruçu.

Na oportunidade, definiu-se que será marcada para a próxima semana uma nova videoconferência, da qual também participarão os candidatos a prefeitos dos dois municípios e representantes das coligações, para que se acerquen das decisões tomadas e das orientações que serão passadas para que o pleito eleitoral transcorra de forma tranquila e segura para todos.

Por | 43ª CIPM