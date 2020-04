BA-001 | Carro dos Correios tomba entre Alcobaça e Caravelas

Um carro dos Correios do Serviço de encomenda expressa de documentos e mercadorias (Sedex) tombou na BA-001, entre os municípios de Alcobaça e Caravelas.

Segundo informações, o acidente ocorreu nesta sexta-feira (03), próximo a uma ponte da rodovia.

O motorista teria perdido o controle da direção e carro saiu da pista. O mesmo sofreu ferimentos e foi socorrido por uma Unidade do SAMU 192, onde foi levado para o Hospital.

Transeuntes informaram a policia que deve proceder com a ocorrência e auxiliar na retirada do veículo do local.O nome da vítima e o seu estado de saúde não foi divulgado pela polícia. A polícia segue investigando as causas do acidente.