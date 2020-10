BA-284 | Prefeita tem pedido atendido pelo governo do estado

Uberlândia cobrou recuperação da rodovia BA-284 ao Governo do Estado, que atendeu a solicitação da gestora municipal.

Na capital do estado (Salvador) a mandatária municipal, particiou nesta quinta-feira (29) de outubro de audiência com o secretário Estadual de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcante (PSD), a prefeita de Jucuruçu informou à nossa redação que já foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O aviso de licitação para contratação da empresa para recuperação de aterro e drenagem de trechos críticos da rodovia BA-284, que liga os municípios de Itamaraju a Jucuruçu.

De acordo com a gestora, ela informou ao secretário que a rodovia tem colocado em risco a vida dos motoristas e, com as fortes chuvas que tem caído na região, a situação só tem piorado.

“Solícito ao nosso pedido e, como sempre, muito prestativo, doutor Marcus Cavalcanti nos informou que já foi publicado no diário oficial o aviso de licitação, e a concorrência pública está marcada para o dia 11 de novembro.

Em breve esse trecho crítico será recuperado e nosso povo poderá transitar com mais segurança”, disse Uberlândia.