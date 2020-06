BAHIA | Cerca de R$ 10 mil do tráfico apreendidos em menos de 24h

Aproximadamente R$ 10 mil reais arrecadados pelo tráfico de drogas foram apreendidos em menos de 24h por unidades especializadas da Polícia Militar em Salvador e interior do estado. Nas ações, quatro criminosos foram localizados.

O caso com a maior quantia ocorreu, na tarde de terça-feira (16), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, durante averiguação de denúncia sobre tráfico na região do Caji. No local, equipes da Operação Apolo apreenderam R$ 6.843,00, um veículo VW/S Voyage, três aparelhos celulares, dois tabletes de maconha e embalagens para armazenar os entorpecentes.

Nesta ocorrência, um criminoso foi capturado e um comparsa, que reagiu a prisão atirando nas guarnições, acabou ferido no confronto e não resistiu. O material e o traficante foram encaminhados para a 27ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas.

Na cidade de Anguera, integrantes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) flagraram, na madrugada desta quarta-feira (17), um motorista com R$ 2.080, um tablete de cocaína, um revólver calibre 38 e uma maquineta de cartão. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Feira de Santana.

Já no centro de Esplanada, guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte, localizaram R$ 971 e 304 pinos de cocaína, com um homem, em um bar, localizado na 3ª Travessa. Ele e os materiais foram apresentados na Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Alagoinhas.

Fotos: Divulgação SSP – BA

Assessoria de Comunicação

Secretaria da Segurança Pública da Bahia