BAHIA | Governador suspende aulas da rede estadual por 30 dias

O governador Rui Costa suspendeu por 30 dias, a partir de terça-feira (17), as aulas na rede estadual de ensino em Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, cidades que registraram casos de coronavírus. O anúncio da medida foi feito na tarde desta segunda-feira (16).

Segundo nota divulgada pelo governo do estado, um monitoramento está sendo feito e a medida pode ser ampliada para outras cidades. As ações serão publicadas em decreto, na edição de terça-feira do Diário Oficial do Estado (DOE).

O governador determinou também a suspensão de eventos que reúnam mais de 50 pessoas em Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro – cidades onde já tiveram casos confirmados –. A nota detalha anda que a medida vale para eventos de cunho religioso, político ou cultural.

Medição da temperatura

Outra determinação é a medição da temperatura das pessoas que chegam no estado, seja por aeroportos, rodoviária e rodovias federais, principalmente em passageiros que vêm de São Paulo ou Rio de Janeiro – cidades em que a contaminação pelo coronavírus já considerada comunitária.

O aeroporto e rodoviária da cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, aderiu à medição da temperatura antes do posicionamento do governo.

Postos avançados serão instalados nas BRs 116, 101 e 242, que ligam a Bahia ao centro-oeste do país. A medição da temperatura também será feita em passageiros de caminhões e ônibus. Quem apresentar temperatura elevada ou febre, não terá a entrada permitida no estado. Caso seja baiano, será orientado sobre os procedimentos que deve adotar.

Casos confirmados

Até esta segunda-feira, os casos confirmados na Bahia são:

Mulher de 34 anos, de Feira de Santana, contaminada após retornar da Itália, com passagens por Milão e Roma, em 25 de fevereiro;

Mulher de 42 anos, de Feira de Santana, trabalhadora doméstica que teve contato com a mulher de 34 anos;

Idosa de 68 anos, de Feira de Santana, mãe da mulher de 42, que teve contato domiciliar com a 2ª paciente;

Idoso de 73 anos, também de Feira de Santana, marido da mãe da trabalhadora doméstica, que teve contato domiciliar com as 2ª e 3ª pacientes;

Mulher de 52 anos, de Salvador, que fez viagem recente à Espanha;

Criança de 11 anos, de Salvador, filha da mulher de 52 anos, que também fez viagem recente à Espanha;

Idoso de 72 anos, de Salvador, que fez viagem recente para a Itália;

Homem de 49 anos, de Salvador, que fez viagem recente à Alemanha e Espanha;

Mulher de 50 anos, de Feira de Santana, que fez viagem recente aos Estados Unidos;

Homem de 53 anos, de Porto Seguro, que foi contaminado durante festa em Itacaré.

Notificações

A Bahia registrou 587 casos suspeitos de Covid-19 (coronavírus), de janeiro até as 17h de segunda-feira (16), quando o último boletim da Sesab foi divulgado.

Desse total, 10 foram confirmados, 249 foram descartados e 328 aguardam análise laboratorial. Ao todo, 26 municípios da Bahia fizeram notificações oficiais. O diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave.

A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

Os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.