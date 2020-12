Bahia mantém aumento em nº de novos casos da Covid-19 com 4.080 registros neste domingo

Nas últimas 24h a Bahia registrou a soma de 4,080 novos caos da Covid-19 no estado. A confirmação é do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) no final da tarde deste domingo (6). Com os novos casos, o total geral contabilizado vai a 423.124. O total de casos ativos é de 11.736. A taxa de crescimento da doença é 1%, conforme o boletim.

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (24,08%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ibirataia (9.476,23), Aiquara (7.040,04), Itabuna (7.018,00), Madre de Deus (6.888,54), Almadina (6.881,41).

No mesmo período diário, 30 mortes foram contabilizadas. O total de vítimas da doença pandêmica no estado vai a 8.418.

A ocupação de leitos de UTI exclusivos ao tratamento da doença atinge a margem de 74%. No caso da UTIs pediátricas, a taxa de ocupação está em 60%.

Por | Bahianoticias