BAHIA | Polícia Militar evita suicídio de grávida

Uma jovem de 26 anos grávida de quatro meses foi salva por policiais da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Jacobina), na noite de domingo (9), na rodovia BA-144, em Várzea Nova. A mulher estava com uma corda no pescoço pendurada na árvore quando a guarnição chegou ao local.

Segundo o subcomandante da 24ª CIPM, capitão Juliano de Jesus Rodrigues, um rapaz que passava na rodovia informou a guarnição que havia uma mulher com uma corda na mão. “Fomos bastantes ágeis. Assim que recebemos a informação, nos deslocamos até o local. Cortamos a corda e de imediato solicitamos uma ambulância. A jovem foi encaminhada para o hospital da cidade”, explicou. O oficial acrescentou que emocionou a tropa saber que duas vidas foram preservadas.

