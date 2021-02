Bahia registra maior nº de pacientes internados por Covid-19 desde início da pandemia

Como exemplo de que os números da pandemia se mantêm em estágio preocupante na Bahia, o estado registra pelo segundo dia consecutivo, o maior número de pacientes internados em UTIs por Covid-19. São 868 adultos e crianças em estado grave, maior número já contabilizado.

Além disso, o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesab) soma mais 68 mortes em decorrência da doença, o maior número desde 25 de agosto, quando 70 óbitos foram registrados. No caso de hoje, as mortes ocorreram entre o dia 2 de dezembro e esta sexta (19), com maior ocorrência no último dia 10, sendo 10 óbitos desta data. Com isso, chega a 11.128 o número de vidas perdidas para o coronavírus na Bahia.

Quanto aos novos casos da doença, mais 4.100 foram registrados hoje, o que eleva o número de pessoas já diagnosticadas com o vírus para 651.484. Desse total, 17.287 são pacientes com o vírus ainda ativo.

VACINAÇÃO NA BAHIA

O boletim da Sesab fecha este sábado com 414.224 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na Bahia. Nesse grupo, 44.855 também receberam a segunda dose.

