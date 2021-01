Bahia supera 500 mil casos confirmados da Covid-19; casos ativos seguem em alta

A Bahia superou, nesta quarta-feira (6), os 500 mil casos confirmados da Covid-19, após 10 meses de pandemia. Segundo o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), o estado registrou 3.038 novas contaminações da doença nas últimas 24 horas, chegando a 502.938 desde o dia 6 de março, quando houve a primeira notificação, em Feira de Santana.

Também nas últimas 24 horas, a Sesab contabilizou 28 novos óbitos decorrentes de contaminação pelo novo coronavírus. Entre eles, 10 ocorreram entre os dias 2 e 5 de janeiro de 2021. Os demais se distribuíram entre 29 de setembro e 31 de dezembro de 2020.

O estado registrou ainda mais um aumento dos casos ativos da Covid-19. O dado subiu de 4.648 na terça-feira (5) para 5.340 nesta quarta (6). Salvador é o município baiano com mais contaminados (1.430), seguido de Vitória da Conquista (271), Itabuna (134) e Santo Antônio de Jesus (111).

Por fim, a taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para o tratamento de adultos com Covid-19 permaneceu estável, em 72%, com um destaque para a região sul do estado, que tem 83% das vagas de terapia intensiva ocupadas.

