Banco do Nordeste prorroga prazo de pagamento de prestações do Crediamigo

As prestações de clientes do Crediamigo que vencem de 19 de março a 18 de abril de 2020 serão prorrogadas automaticamente pelo prazo de 30 dias. A iniciativa é mais uma medida adotada pelo Banco do Nordeste em apoio ao Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID-19. Clientes que não têm interesse na prorrogação devem efetuar o pagamento normalmente.

As condições excepcionais incluem também carência de 30 dias para início dos pagamentos relativos a novas contratações ou a renovações de financiamentos. O objetivo é possibilitar que todos os clientes permaneçam adimplentes com seus empréstimos, a fim de que possam fazer a renovação nos próximos meses.

Maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul, o Crediamigo possui 2,3 milhões de clientes ativos na área de atuação do BNB – os nove estados da região Nordeste e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O programa oferece capital de giro e investimento para micros e pequenos empreendedores, com prazos de 2 a 24 meses e taxas que variam de 0,99% a 2,40% ao mês.

Na carteira de produtos do Crediamigo, destacam-se o Crediamigo Comunidade, para giro e investimento, Giro Solidário e Giro Individual, ambos destinados especificamente a capital de giro, Investimento Fixo, voltado unicamente para investimento, e Crediamigo Mais, que abrange investimento e capacitação. Os valores dos financiamentos variam de R$ 100 a R$ 21 mil e contemplam empreendedores individuais ou em grupo.

Atendimento seguro

Ainda dentro do esforço nacional de evitar a propagação do Coronavírus COVID-19 e considerando a alta capilaridade do Crediamigo, o Banco do Nordeste instruiu a sua rede de agências para que orientem os clientes a recorrerem ao atendimento remoto (app Crediamigo, disponível para celulares Android) e a canais alternativos, evitando deslocamento a agências ou a casas lotéricas.

O app Crediamigo permite efetuar depósitos em conta via boleto, transferências entre o grupo solidário e pagamento de parcelas. Outra opção são os canais como Banco 24Horas e Saque Pague, pelos quais os clientes podem realizar até quatro saques no mês. No caso do Saque Pague, também é possível fazer depósito em conta corrente on line.

Serviço

Em caso de dúvida, o cliente deve entrar em contato com seu agente de microcrédito ou ligar para a Central de Relacionamento do Banco do Nordeste: 0800 728 3030.