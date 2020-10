Banco do Nordeste ultrapassa R$ 8 bilhões investidos no Crediamigo em 2020

O cenário de pandemia trouxe um desafio a mais para os microempreendedores, o da reinvenção. Foi por esse caminho que Fagner da Silva Pastor e o Banco do Nordeste trilharam juntos. Para Fagner, “o Crediamigo tornou possível o sonho de abrir minha loja física no segmento de produtos naturais”.

O Banco do Nordeste acaba de ultrapassar, na posição do último dia 25 de setembro, a marca de R$ 8 bilhões desembolsados pelo Crediamigo, o seu programa de microcrédito urbano. O valor corresponde a 3 milhões de operações realizadas em toda a área de atuação da Instituição, os nove estados da Região e o norte de Minas gerais e do espírito Santo.

Para o superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar do BNB, Antônio Jorge Pontes Guimarães, “no apoio à retomada da economia nesse período de crise sanitária, o Crediamigo do Banco do Nordeste tem sido fundamental para os microempreendedores, um impulso às suas atividades e o melhor crédito para a superação dessa fase”.

É o caso de Fagner, cliente do Crediamigo desde 2010, que iniciou o negócio há dez anos com venda de produtos naturais e alimentação saudável em Conceição do Coité, a 210 quilômetros da capital. “Fazia rotas em cidades vizinhas e tinha o sonho de abrir a loja física. Nunca foi fácil, mas com o apoio do Crediamigo o sonho se realizou e, hoje, a loja está em pleno crescimento e aumentei a diversidade de produtos”, conta.

Maior programa de microfinança urbana da América do Sul, o Crediamigo do Banco do Nordeste oferece capital de giro e investimento para micro e pequenos empreendedores, com financiamentos que variam de R$ 100 a R$ 21 mil, contemplando empreendedores individuais ou em grupo. Mais de 2 milhões de empreendedores já foram atendidos pelo programa, que, além do crédito, oferece orientação para uma aplicação eficiente do recurso.

Na Bahia, as contratações do Crediamigo alcançaram R$ 1,1 bilhões, montante 12% superior às contratações realizadas em igual período do ano passado. Somente no Estado, já foram contratadas 415 mil operações com o programa.

Por | IMPRENSA – Banco do Nordeste