BASF desenvolve álcool spray hidratante para doação a hospitais universitários dos cursos de Farmácia

A BASF desenvolveu uma fórmula de álcool 70% spray com ativos hidratantes eficientes, como o Dexapantenol para reduzir a desidratação causada sanitizante nas mãos dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

O produto foi desenvolvido pela equipe de Farma da companhia especialmente para a doação a algumas faculdades de Farmácia com hospitais universitários: USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Cada universidade recebeu 1 tonelada do produto.

A empresa também já disponibilizou a formulação do álcool spray com hidratante na plataforma online We Care (https://we-care.basf.com.br/wecare-home), para facilitar o acesso dos fabricantes que pretendem produzir o sanitizante.