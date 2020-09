Bebê engole cobra venenosa enquanto brincava em pátio

No último sábado (5), um menino de um ano engoliu uma cobra peçonhenta pequena enquanto brincava no pátio de casa. O caso aconteceu em Bholapur, vilarejo do estado indiano de Uttar Pradesh. De acordo com agência internacional Sputnik News, a cobra é do gênero krait, que está entre as mais letais do mundo.

A mãe do menino só percebeu o que tinha acontecido quando ele já tinha mordido e engolido uma parte da cobra. O réptil tinha cerca de 15 centímetros de comprimento.

Inicialmente, ela achava que se tratava de um brinquedo e apenas ao retirar da boca do filho que percebeu se tratar de uma cobra. A criança foi levada para o hospital, onde recebeu antídoto e segue em observação.