BELMONTE | Plantação com 1,5 mil pés de maconha é encontrada em sítio; cinco presos

Uma plantação de aproximadamente 1,5 mil pés de maconha foi encontrada em um sítio na zona rural de Belmonte, na tarde do último domingo (08). A ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal ainda resultou na prisão de cinco homens.

Denúncias apontaram que na propriedade rural, localizada às margens da BR-367, havia uma movimentação suspeita em um carro modelo Ka. Conforme a polícia, o veículo foi abordado já em Itabuna, no sul do estado, transportando quase 25 quilos de maconha.

Os ocupantes do carro Danilo Melo da Conceição, 36 anos, e Alberto Júlio de Souza, idade não divulgada, informaram que a droga era proveniente da plantação do sítio de Belmonte. Eles teriam sido contratados para levar o entorpecente até Aracaju, em Sergipe, pelo valor de R$ 1.500.

No sítio foram presos Claudio José da Conceição Lopes, Edmilson Crispin Pereira e José da Conceição, idades não informadas. Eles disseram que eram responsáveis pelo cultivo e colheita dos cerca de 1.500 pés de maconha.

Todos os cinco suspeitos foram autuados por tráfico de drogas. A plantação de maconha deve ser incinerada ainda nesta segunda-feira (09).

