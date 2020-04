Bete confecções realiza doações de máscaras reutilizáveis para a Prefeitura de Itamaraju

A empresa Bete Confecções, pioneira no seguimento de produções de peças íntimas e moda fitness no município de Itamaraju, efetuou a doação de 300 kits de máscaras de proteção a gestão municipal.

Nesta terça-feira (14) o prefeito municipal Marcelo Angênica e o secretário de Saúde Luiz Fábio , estiveram nas dependências da empresa para receber os kits que serão utilizados em unidades de saúde do município no combate ao Coronavírus (COVID-19).

“O nosso objetivo é colaborar para a prevenção de nossa população e também dos bravos profissionais da saúde”, afirmou Pascoal.

Após a assinatura de um decreto a gestão municipal permitiu o funcionamento de vários setores do comércio local, no entanto, atendendo aos critérios e cuidados de higiene para evitar o contágio do Coronavírus, onde uma das medidas é a utilização de máscaras para proteção do rosto diante da pandemia.

O secretário de Saúde Luiz Fabio agradeceu ao empresário Pascoal Felix pela iniciativa e preocupação, “sabemos que o isolamento social é uma ferramenta fundamental neste combate, mas a proteção diminui a elevação da contaminação”, relatou o secretário.

O prefeito Marcelo afirmou que medidas têm sido intensificadas e protocolos seguidos para evitar a contaminação, “atitudes similares a do empresário Pascoal demonstra a seriedade e respeito com a população de Itamaraju”, ressaltou Marcelo Angênica.

Com | Informações e fotos PMI