Biometria: serviço de agendamento por 0800 funcionará durante recesso

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) informa que o serviço de agendamento da Justiça Eleitoral para a biometria, por meio do 0800 071 6505, será mantido durante o recesso do judiciário (20 de dezembro a 6 de janeiro). A central telefônica vai funcionar das 8h às 17h, havendo suspensão no atendimento somente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Também continuam ativos no site, os serviços de Ouvidoria (www.tre-ba.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoria).

Para agendar atendimento, basta ligar para o número 0800 071 6505 e informar o número do título. Caso não possua a inscrição eleitoral ou não saiba o número, o eleitor deverá informar o número do CPF, data de nascimento e nome completo dos pais. Além disso, o cidadão poderá informar número de telefone e e-mail. Esses últimos dados são importantes para que o eleitor receba confirmação e lembretes sobre o agendamento.

Em seu terceiro e último ciclo da biometria, que tem como prioridade o agendamento, a Bahia pretende alcançar 100% de eleitores biometrizados até 18 de fevereiro de 2020, prazo final do recadastramento. Atualmente, 242 cidades estão em processo de revisão de seus eleitores.

Por | TRE