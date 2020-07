Bolsonaro diz ter feito exame no pulmão e que fará outro teste de Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores no início da noite desta segunda-feira que fez um exame no pulmão e detecou que “tá limpo”. Ele também disse que vai fazer outro teste para saber se contraiu a Covid-19, mas declarou na mesma frase que o fez “agora há pouco”.

— Eu vim do hospital agora, que eu fiz uma chapa de pulmão, tá limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer um exame de Covid agora há pouco, mas tá tudo bem… — afirmou Bolsonaro, na chegada ao Palácio da Alvorada, por volta das 18h30.

O presidente usava máscara e avisou aos simpatizantes que não poderia se aproximar deles por “recomendação de todo mundo”.

Fontes jornalisticas afirmam que o presidente cancelou pelo menos três agendas oficiais que teria ao longo desta semana. A primeira, que seria a reunião do conselho ministerial, prevista para terça-feira, está suspensa. Bolsonaro também cancelou um café da manhã com a bancada de parlamentares de Goiás que estava agendado para quarta-feira e também uma viagem à Bahia, programada anteriormente para sexta-feira.

No fim da tarde, ele não participou de uma cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, que contou com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro e de vários ministros. O presidente deixou o local durante a solenidade, por volta das 17h40. Até o momento, a Presidência não informou para onde ele foi antes de chegar ao Alvorada.

Por | Extra