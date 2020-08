BR-101 | Acidente deixa rodovia bloqueada

Um grave acidente sentido ao município de Eunápolis, bloqueou os dois sentidos da rodovia na manhã desta quarta-feira (05), na rodovia BR-101.

O veículo de carga não conseguiu contornar uma curva acentuada e acabou tombando, ficando atravessada na Rodovia entre os municípios de Itabela e Eunápolis.

Equipes do SAMU 192 e Policia Rodoviária Federal (PRF), foram mobilizadas e estiveram no local do acidente.

O estado de saúde do condutor não foi informado.

No entanto, as autoridades orientam os condutores de veículos que redobrem a atenção no trecho, para evitar novos acidente.

O trânsito está parado, mas deverá seguir lento nas próximas horas.