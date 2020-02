BR-101 | Acidente mata uma pessoa e deixa outra gravemente ferida

Um trágico acidente ocorrido na madrugada deste sábado (08) vitimou fatalmente uma pessoa e deixou outra gravemente ferida numa colisão entre veículos na rodovia BR-101.

O veículo utilitário modelo FIAT Strada de cor branca envolveu na colisão com o VW Gol de cor vermelha, nas proximidades do distrito de Montinho entre os municípios de Itamaraju e Itabela.

Profissionais do SAMU 192, receberam notificações sobre o acidente e uma equipe avançada foi encaminhada para o local e depararam com duas vítimas feridas. O nomes dos envolvidos no acidente não foram divulgados.

Uma mulher ficou gravemente ferida e o condutor do outro automóvel apresentava um quadro de inconsciência, onde os profissionais da saúde tiveram que efetuar procedimento de reanimação, no entanto, devido à gravidade das lesões a vítima não resistiu e veio a óbito, antes mesmo de dar entrada na unidade hospitalar.

A mulher ferida recebeu atendimento, mas foi encaminhada para o hospital municipal com graves lesões, onde permanece internada e passará por novas avaliações nas próximas horas.

As autoridades policiais foram informadas sobre o acidente, contudo a unidade hospitalar relatou sobre a vítima fatal. O corpo será encaminhado para o IML de Itamaraju, após o levantamento cadavérico.