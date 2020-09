BR-101 | Acidente mata uma pessoa e moto é consumida pelo fogo

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (08) matou Nicolas de Carvalho Alves (22 anos), que conduzia uma motocicleta num trecho da rodovia BR-101.

O acidente envolvendo a moto de placa OZN-3A48 com um caminhão, aconteceu entre as cidades de Teixeira de Freitas e Itamaraju, onde o motociclista transitava para Teixeira de Freitas. Mas devido à gravidade das lesões não resistiu e morreu no local.

Após o impacto a motocicleta incendiou e foi consumida pelo fogo. Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo transferido para o IML de Teixeira de Freitas.