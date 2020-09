BR-101 | Caminhão e Voyage são recuperados em ações distintas da PRF

Os flagrantes foram registrados nos municípios de Itabela e Teixeira de Freitas.

Durante esta quarta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos com registro de furto. As ações foram operacionalizadas na BR 101, durante fiscalização rodoviária de combate a criminalidade.

O primeiro flagrante foi registrado por volta das 11h ,no KM 843, trecho de Teixeira de Freitas (BA), quando um agente da polícia civil, aproximou-se da equipe PRF que realizava fiscalização na rodovia e informou que um caminhão caçamba circulava no trecho em atitude suspeita. Disse ainda que o veículo estava com o para-choque danificado.

Prontamente, os PRFs diligenciaram e conseguiram abordar o caminhão para uma fiscalização detalhada, quando constaram adulterações nos caracteres identificadores.

Foi constatado também que, um segundo veículo seguia como uma espécie de “batedor”, para garantir que o caminhão, o qual possuía registro de furto, seguisse viajem sem nenhuma intercorrência policial.

Já por volta das 22h, agentes federais fiscalizavam no KM 737, em Itabela, quando abordaram um Vw/Voyage para averiguação. Durante os procedimentos, a equipe verificou que o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e além disso, o veículo apresentava ocorrência de furto no sistema da PRF e registro de apropriação indébita na Polícia Civil, desde o último dia 15/09.

Indagado, o condutor informou que pegou o veículo emprestado com um conhecido na cidade de Itapebi(BA), desconhecendo qualquer irregularidade.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local, para formalização das medidas cabíveis. Após o registro da recuperação, os veículos serão devolvidos aos seus legítimos proprietários.

Por | PRF