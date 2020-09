BR-101 | Carro de passeio capota em trecho entre Itamaraju e Itabela

Um carro de passeio capotou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (02), na BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Itabela. Conforme informações o acidente ocorreu próximo ao Trevo do Parque Nacional do Descobrimento.

O veículo teria capotado após o condutor ter perdido o controle da direção onde saiu da pista e caiu numa vala, as margens da rodovia. Transeuntes que passavam no momento do acidente acionaram as autoridades policiais e equipes de saúde para o resgate.

Uma equipe de socorristas do SAMU 192 de Itamaraju esteve atendendo a ocorrência. Uma vítima que ainda não teve o nome divulgado pelas autoridades policiais foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itamaraju, onde permanece internado e seu estado de saúde é estável.

A PRF foi comunicada e deve proceder com o registro da ocorrência e auxiliar com os procedimentos de retirada do veículo do local por uma empresa de Guincho da região.

A polícia segue investigando as causas do acidente.