BR-101 | Duas pessoas morrem enquanto saqueavam carga de ovos

No final da noite deste domingo (14), a PRF registrou um novo acidente durante a movimentação da carga de uma carreta que havia tombado no trecho da BR-101, alguns quilômetros do município de Eunápolis.

De acordo com informações, a carreta que transportava ovos de granja teria tombado em uma ribanceira no período da tarde, e após conhecimento diversas pessoas estiveram no local para saquear a carga. Com a chegada da polícia, as pessoas deixaram o local, mas voltaram no período da noite, quando ocorreu o trágico.

O veículo teria deslizado do barranco e acabou esmagando duas pessoas que estavam fazendo o saqueamento da carga. As vítimas foram identificadas pela polícia por Evivaldo Cardim Marinho Filho (19 anos) e Ana Cláudia Sampaio Maia (35 anos).

Novas buscas estão sendo intensificadas nessa segunda-feira (15), pois a polícia não descarta que outras corpos possam está presos debaixo da carga, pois o local é de difícil acesso em um despenhadeiro e acabou demorando para fazer a remoção desses dois corpos encontrados.

Até o momento não há informações de novos corpos encontrados no local.