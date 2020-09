BR-101 | Homens são detidos pela PRF com carro roubado

Erros grosseiros no documento, foram suficientes para os policiais desconfiarem que se tratava de veículo suspeito de crime.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado na tarde deste domingo (6), em Eunápolis, região do extremo sul da Bahia.

Por volta das 14h50, agentes da PRF abordaram um homem que ocupava um VW/Gol Power, com placas de Batatais (SP). Ao solicitarem os documentos de porte obrigatório, o motorista de 19 anos informou que não possuía habilitação (CNH) e não portava o CRLV do carro.

Relatou também, que saiu de Itamaraju para entregar o carro em Eunápolis a pedido de outra pessoa.

Logo em seguida, o responsável pelo Gol compareceu na unidade policial da PRF e apresentou um CRLV com erros grosseiros dos caracteres de impressão, que elevaram o nível de suspeita sobre a procedência do veículo.

Após realizadas consultas ao sistema de segurança, os agentes federais constataram que o documento apresentado pertence a um lote furtado de órgão de trânsito do município de São Paulo.

Os PRFs detectaram também que se tratava de um veículo com características de identificação adulteradas, visto que o Gol original possuía registro de roubo datada de fevereiro/2020 em São Paulo (SP). As placas do carro foram trocadas de um veículo da mesma marca e modelo, para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

Diante dos fatos, a dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil para registro dos fatos e formalização dos procedimentos cabíveis.